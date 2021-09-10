‘Sıfır Atık - Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim’ webinarı farkındalık yarattı

'Sıfır Atık- Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim' webinarında, Yeşil Mutabakat tüm yönleri ile ele alınıp döngüsel ekonomi, iklim krizi, sürdürülebilir yaşam, kaynakların üretim ve tüketimde verimli kullanılması konuları tartışıldı. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda önemli konuşmacının katıldığı webinarın açılış konuşmasını Inbussines Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler yaptı. AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü özel oturumlarda döngüsel ekonomi sıfır atık-sorumlu tüketim konularında yaptıkları çalışmaları paylaştı.

İSRAFSIZ ŞİRKET MİSYONU

Hidalgo, AB'nin 2025 yılı hedeflerinden birinin, tüketimi ve üretimi verimli kaynak çerçevesine oturtarak karbon emisyonunu sıfır emisyon seviyesine indirmek olduğunu belirtti. UN-SDSN Türkiye Koordinatörü Bahar Özay'ın moderatörlüğünü yaptığı 'Atıksız Şirket' panelinde ise, Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar, Ülker'in kurulduğu yıldan bu yana israfsız şirket olma misyonunu koruduklarını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" kampanyasını BM ile birlikte yürüttüklerini hatırlatarak, kampanya çerçevesinde gıda israfını önlemek amacıyla ulusal eylem planı hazırladıklarını anlattı.