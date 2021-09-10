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Haberler Ekonomi Silivri'de icradan satılık dubleks ev

Silivri'de icradan satılık dubleks ev

İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan 243 metrekare dubleks ev mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Silivri’de icradan satılık dubleks ev

10.09.2021, 09:39

Mahkeme İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan 243 metrekare dubleks ev için satış kararı verdi. Evin ahşap teknolojisi ile yapıldığı, bakımlı olduğu ve peyzajında havuz olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 20.10.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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