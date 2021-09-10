Silivri’de icradan satılık dubleks ev

Mahkeme İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan 243 metrekare dubleks ev için satış kararı verdi. Evin ahşap teknolojisi ile yapıldığı, bakımlı olduğu ve peyzajında havuz olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 20.10.2021 11:00 belirlendi.