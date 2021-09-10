Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi

TİCARET Bakanlığı haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekipler, dün Ankara'daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimini yaptı. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetim sonuçlarına yönelik uygulanacak cezaya ilişkin bilgi veren Benli, fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulandığını bildirdi.

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