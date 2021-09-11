Güneş enerjisinde yerli üretim dönemi

RÜZGÂR enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aşan Türkiye'de güneş enerjisi üretimi için de önemli bir işbirliğine gidildi. Yerli güneş panelleri üreten CW Enerji ile güneşten elde edilen enerjinin kullanıma uygun hale getirilerek tüketiciye sunulabilmesi amacıyla kullanılan invertör üreten Solarkol Enerji, güçlerini birleştirme kararı aldı.

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