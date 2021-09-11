İzmirli kardeşlere ödül

İZMİR Ekonomi Üniversitesi mezunu Esra ve Melis Sarıhan, 'baskasindarama. com' adlı e-ticaret girişimiyle üst üste 3'üncü kez uluslararası ödüle layık görüldü. ABD merkezli Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde bronz almayı başaran Sarıhan kardeşler, jüri üyelerinin, ABD'deki dünyaca ünlü Amazon şirketini örnek göstererek 'Yerli Amazon' benzetmesini yaptığı baskasindarama. com ile 70'i aşkın ülkeden 12 bin katılımcı arasında yapılan değerlendirme sonucu ödül aldı. Esra ve Melis Sarıhan, "En büyük amacımız, merkezi İzmir'de olan büyük bir teknoloji firması oluşturmak ve istihdam sağlamak" dedi.

DİĞER