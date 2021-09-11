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Haberler Ekonomi Merkez Bankası 40 personel alımı yapacak...

Merkez Bankası 40 personel alımı yapacak...

Merkez Bankası personel alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır." ifadelerini kullandı. Bilişim alanında çalışmak üzere 40 uzman yardımcısı alımı olacak. İ

Merkez Bankası 40 personel alımı yapacak...

11.09.2021, 09:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bağımsızlığı, güvenilirliği, etkili organizasyonu, yetkin insan kaynağı, yenilikçi yaklaşımı, etkin iletişim ve üstün teknolojik altyapı anlayışıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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