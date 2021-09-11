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Merkez Bankası 40 personel alımı yapacak...

Merkez Bankası personel alımı ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacaktır." ifadelerini kullandı. Bilişim alanında çalışmak üzere 40 uzman yardımcısı alımı olacak. İ

11.09.2021, 09:32