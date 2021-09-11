  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Muğla kavunu ve kebabı coğrafi işaret yolunda

Muğla kavunu ve kebabı coğrafi işaret yolunda

11.9.2021

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yöreye özgü yayla kavunu ve sulu kebap için coğrafi işaret tescil çalışması başlatıldı. Muğla Saraylısı, Muğla Köftesi, Muğla Göce Tarhanası, Muğla Beyaz Mermeri ve Kavaklıdere Cevizine coğrafi işaret alınmasının ardından sıra yayla kavunu ve sulu kebaba geldi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla kavunu ve kebabı coğrafi işaret yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.