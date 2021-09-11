Muğla kavunu ve kebabı coğrafi işaret yolunda

MUĞLA Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yöreye özgü yayla kavunu ve sulu kebap için coğrafi işaret tescil çalışması başlatıldı. Muğla Saraylısı, Muğla Köftesi, Muğla Göce Tarhanası, Muğla Beyaz Mermeri ve Kavaklıdere Cevizine coğrafi işaret alınmasının ardından sıra yayla kavunu ve sulu kebaba geldi.

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