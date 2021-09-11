Üzüm üreticileri alım fiyatında artış bekliyor

Antioksidan değeri en yüksek meyvelerden biri olan ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığın şifa kaynağı üzümün 15 Ağustos'ta başlayan kesim dönemi sona erdi. Üreticiler, 15 Eylül'de başlayacak hasat dönemine hazırlanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üzüm alım fiyatlarını açıkladı. 2021 yılında hububat ve bakliyatta yaşanan kuraklığın etkisini en aza indirmek ve arzın kesintiye uğramadan devamını sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber eden TMO, kuru üzümde üreticilere referans fiyat olması amacıyla, alım fiyatları kalitesine göre 10 numara için 14 lira, 9 numara için 13 lira, 8 numara için 12.50 lira, 7 numara için 12 lira fiyat belirledi. TMO'dan yapılan açıklamada, "Alım fiyatları ürünlerin bu fiyatların altında işlem görmesini önlemek amacıyla belirlenen bir eşiktir. Fiyatlar belirlenirken üretim, tüketim, üretici maliyeti, geçen yılki fiyatlar ve piyasalardaki gelişmeler dikkate alındı" denildi.

FİYATLAR YUKARI ÇEKİLSİN

Fiyatları Yeni Asır'a değerlendiren Manisa'nın büyük üzüm üreticilerinden Anıl Sözüer ise, "Geçen yıl 12.5 lira açıklanan 9 numara üzüm fiyatının 13 liraya çıkması beklentilerimizin altında kaldı. Biz 16-17 lira gibi bir rakam bekliyorduk. Ancak bu fiyatlarla üreticimiz rahat bir nefes alabilecek" dedi. İşçilik, gübre, ilaç ve insan gücü maliyetleri göz önünde bulundurularak üzüm alım fiyatlarının yukarı çekilmesini ve hasat dönemi başlamadan fiyatlarda yeni düzenleme yapılmasını beklediklerini söyleyen Anıl Sözüer, "Üreticilerimizin, alım yapan farklı işletmeler ve sigorta şirketleri tarafından mağdur edilmemesi, maliyetleri karşılayabilmesi için alım fiyatlarının biraz daha artırılması bizleri sevindirecektir. Bilindiği gibi kuraklık ve dolu gibi doğal olaylar yüzünden üreticilerimiz mağduriyet yaşadı. Bizler üzüm üreticileri olarak devletimizden üzüm alım fiyatlarının revize edilerek yeniden düzenleme yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

21 GÜNDE ÖDEME YAPILACAK

BU yılki üzüm alım fiyatlarını açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi, 10 Eylül'den itibaren Manisa, Alaşehir, Buldar, Sarıgöl, Turgutlu, Gölmarmara ve Saruhanlı olmak üzere toplam 8 noktada alımlara başlayacak. Ürün bedeli ödemeleri ürün tesliminden sonra en geç 21 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

TOLGA TEKİN