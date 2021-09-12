Ankara Çubuk’ta icradan satılık daire

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı.Binanın çatısının kiremit kaplı, dışının dış cephe boyası ile boyalı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 21.10.2021 15:00 belirlendi.