Mahkeme Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan 64 metrekare dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın net kullanım alanının 64,00 m² + 3,40 m² depo alanı (deposu dahil yaklaşık brüt 77,00m² alanlı) olduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dükkanın satış tarihi olarak 25.10.2021 10:15 belirlendi.
Ankara'da icradan satılık dükkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.