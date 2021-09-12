Haberler Ekonomi Ankara'da icradan satılık dükkan

Ankara'da icradan satılık dükkan

Ankara Keçiören'de bulunan 64 metrekare dükkan mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dükkanın satış fiyatı da belirtildi.

12.09.2021, 09:20