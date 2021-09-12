  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Bakan Ersoy, Osmanlı gemisinin batığına daldı

Bakan Ersoy, Osmanlı gemisinin batığına daldı

Bakan Ersoy, Osmanlı gemisinin batığına daldı

12.9.2021

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Datça'daki koyda bulunan Osmanlı savaş gemisinin batığına dalış yaptı. 18. YY'a ait geminin boyunun 22-24 metre olduğu belirlendi. Ersoy, Datça Kızlan mevkiinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında 3 metre derinlikte yer alan batıkta sürdürülen çalışmaları inceleyerek, "Artık deniz, kum, güneşin dışında farklı ürünlerle turizmi geliştirmek gerekiyor. Turistin kalış süresini uzatmak ve nitelikli turizm için böyle ayrıcalıklar yaratmalıyız" dedi.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Ersoy, Osmanlı gemisinin batığına daldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.