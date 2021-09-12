Bakan Ersoy, Osmanlı gemisinin batığına daldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Datça'daki koyda bulunan Osmanlı savaş gemisinin batığına dalış yaptı. 18. YY'a ait geminin boyunun 22-24 metre olduğu belirlendi. Ersoy, Datça Kızlan mevkiinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında 3 metre derinlikte yer alan batıkta sürdürülen çalışmaları inceleyerek, "Artık deniz, kum, güneşin dışında farklı ürünlerle turizmi geliştirmek gerekiyor. Turistin kalış süresini uzatmak ve nitelikli turizm için böyle ayrıcalıklar yaratmalıyız" dedi.

■ FERDİ YAVUZ