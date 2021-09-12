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Haberler Ekonomi Kamu yatırımlarında öncelikler belli oldu

Kamu yatırımlarında öncelikler belli oldu

Kamu yatırımlarında öncelikler belli oldu

12.9.2021

TÜRKİYE'DE kamu kaynaklarının kullanılacağı öncelikli sektör ve projeler belirlendi. Büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya yönelik hedefler öncelikli desteklenecek. Madencilikte enerji sektörü ve imalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere öncelik sağlanacak.
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