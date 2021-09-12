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Haberler Ekonomi Manisa’da talep artışı konut kiralarını fırlattı

Manisa’da talep artışı konut kiralarını fırlattı

Manisa’da talep artışı konut kiralarını fırlattı

12.9.2021

EĞİTİMİN başlamasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne dışarıdan gelen öğrencilerin ev arayışları kira fiyatlarına yansıdı. Artan talepler nedeniyle kiralar el yakıyor. Ev bulmada zorluk çeken kiracılar, uygun fiyatlı daire arayışını sürdürüyor. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası ve Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, kiralık ev bulmanın Manisa'nın genel sorunu olduğunu kaydederek, "Bin liranın altında kiralık ev bulmak çok zor. İmar olmadığı için ev fiyatları yükseliyor" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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