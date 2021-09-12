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Haberler Ekonomi MÜSIAD’ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı

MÜSIAD’ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı

MÜSIAD’ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı

12.9.2021

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu. MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan seçimin sonucunda Mahmut Asmalı'nın listesi MÜSİAD'ın yeni yönetimini oluşturdu
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