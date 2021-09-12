MÜSIAD’ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yeni genel başkanı Mahmut Asmalı oldu. MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan seçimin sonucunda Mahmut Asmalı'nın listesi MÜSİAD'ın yeni yönetimini oluşturdu

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