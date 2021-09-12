Sağlıkta tam bağımsızlık dönemi

Sağlık Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Dr. İhsan Şahin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık malzemelerinde yurtdışına bağımlılığını sonlandırmak için koyduğu hedef kapsamında, yerli ve milli ürünlerin sayısını her geçen yıl daha da artırdıklarını açıkladı.

HEDEF AVRUPA PAZARI

Sağlık Yatırımcıları Derneği ve Sıla Grup Başkanı Şahin, TTT World Medikal Sarf Ürünleri Üretim Fabrikası'nda yerli imkanlarla kan tüpü ürettiklerini ifade ederek, "Şu anda serum setleri, enjektörler ve test kitleri gibi 17 ayrı kalemde malzeme üretiyoruz. 540 milyonluk yatırımla kurduğumuz fabrikamızda kan tüpleri üretimine de başladık. Türkiye tek kullanımlık tüpte yıllık 700 milyon adet ithalata mahkumdu. Bu ithalatı da ABD, Almanya, Çin ve Japonya gibi ülkelerden yapıyorduk" dedi.

Artık yurtdışı muadilleriyle aynı kalitedeki kan tüplerini yarı maliyetine Türkiye'de üretip sattıklarını anlatan Şahin, "Bir yıldır ülkemiz pazarının yüzde 30'u yerli üretim kan tüplerimizi kullanmaya başladı. Önümüzdeki 2 yılda Türkiye pazarının en az yüzde 75'ini, Avrupa pazarının da yüzde 35'ini yakalamayı hedefliyoruz. Bugün ülkemizin 100'e yakın hastanesi ve 17 ilinde kendi ürünlerimiz kullanılıyor. Öte yandan İngiltere, Ukrayna, Polonya, Romanya, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkelerinin pek çoğuna ve Afrika ülkelerine kan tüpü ihraç etmeye başladık" diye konuştu.

ÇİN VE ABD'Yİ SOLLADIK

2021'e dek yıllık 700 milyon dolarlık ithalat kalemi olarak cari açığı artıran kan tüpü ve kullanım aparatlarının, döviz kazandırmaya başladığın anlatan Şahin, "Türkiye sadece döviz kazanmıyor, medikal pazarda da önemli bir prestije sahip oldu. En büyük pazarlardan Avrupa'ya, Çin ve ABD'den çok ürün satmaya başladık. Kan tüpü ithalatına harcanan paranın 150 milyon doları şimdiden cebimizde kaldı" dedi.

ERDOGAN'IN TALIMATIYLA

Yerli üretim serum setleri, enjektörler ve test kitlerinin artık sağlık endüstrisinin SİHA ve İHA'ları olarak yerini aldığını söyleyen Şahin, "Tüm sertifikasyon ve test süreçlerinden başarıyla geçen bu ürünler yurtdışında kabul görüyor. Başkanımızın bu konudaki direktifleri çok net, 'Yerli üretim yapacaksınız ve Türkiye'yi yurtdışına muhtaç etmeyeceğiz' demişti. Düsturumuz budur" ifadesinde bulundu.

■ BARIŞ ŞİMŞEK