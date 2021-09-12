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Haberler Ekonomi Salihlili üreticilerden ‘üzüm fiyatı’ çağrısı

Salihlili üreticilerden ‘üzüm fiyatı’ çağrısı

Salihlili üreticilerden ‘üzüm fiyatı’ çağrısı

12.9.2021

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin kuru üzüm alım fiyatlarıyla ilgili basın açıklaması düzenleyen Manisa'nın Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Çiftçiler olarak Başkanımızdan Bakanımızdan ve TMO yetkililerinden bu fiyatların bir an önce revize edilmesini, Ziraat Odası yönetimlerinin bu görüşmede fikirlerinin alınmasını istiyoruz. Biz geçtiğimiz yıla göre yüzde 32 artırarak en az 16.5 lira fiyat verilmesini bekliyoruz. Çiftçimiz ancak bu şekilde rahat edebilir" dedi.

■ EMRE SAÇLI

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