Telefonla internet satmak isteyen iki kişiye ceza

0850'Lİ hatlardan arayarak vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı, 'haksız ticari uygulama' başlığı altında Türk Telekom ortak markasını kullanan TTNET ile bir bağı olmadığı halde bu markanın internetini vatandaşlara satmaya çalışan iki şahsa ceza kesti. Bakanlık, 0850'li hatlardan arayan Bahriye Keriman Gürses ile Mustafa Alıcı'ya 11 bin 429'ar lira idari para cezası uyguladı.

DİĞER