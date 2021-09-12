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Haberler Ekonomi Telefonla internet satmak isteyen iki kişiye ceza

Telefonla internet satmak isteyen iki kişiye ceza

12.9.2021

0850'Lİ hatlardan arayarak vatandaşa internet satmaya çalışan dolandırıcılara ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı, 'haksız ticari uygulama' başlığı altında Türk Telekom ortak markasını kullanan TTNET ile bir bağı olmadığı halde bu markanın internetini vatandaşlara satmaya çalışan iki şahsa ceza kesti. Bakanlık, 0850'li hatlardan arayan Bahriye Keriman Gürses ile Mustafa Alıcı'ya 11 bin 429'ar lira idari para cezası uyguladı.
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