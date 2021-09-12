Tüketiciyi yanıltıcı firmalara ceza yağdı

REKLAM Kurulu, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde görüşülen 1306 dosyadan 1168'ini ilgili mevzuata aykırı bulurken, 250 dosyaya 20.9 milyon liralık idari para cezası uyguladı. Başvuruların en yoğun olduğu sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri reklamlarına yönelik yürütülen inceleme kapsamında ise 721 dosyadan 687'i mevzuata aykırı bulundu. Aykırı bulunan 1168 dosyanın 928'ine durdurma cezası, 240'ına ise idari para ve durdurma cezaları uygulandı. Uygulanan idari para cezası miktarı 20 milyon 891 bin 656 lira oldu.

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