Dar gelirli kadınlara finansman desteği

TÜRKİYE İsrafı Önleme Vakfı, dar gelirli kadınlara yönelik sağladığı mikrokredide finansman problemini çözmek amacıyla token dönemini başlatırken, yıl içinde satışa sunacağı ve toplam 2 milyar adet üretilecek MicroCreditToken ile 1.5 milyar kişiye ulaşmak hedefleniyor. Dar gelirli kadınlara finansman sağlayan TİSVA, kaynak temini için MicroCreditToken çıkaracağını duyurdu. TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, 64 ilde 200 bin dar gelirli kadına, 1.17 milyarlık mikrokredi verdiklerini bildirdi.

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