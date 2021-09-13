Domates fiyatı, tarladan markete 5 katına çıkıyor

DOMATESTE kuraklığa rağmen verimin yüksek olduğunu belirten üretici, tarlada 1.5 liralık domatesin aracılar nedeniyle tüketiciye 5 katına satıldığını söyledi. Domatesin tarladaki fiyatının cinsine göre ortalama 1.5 lira olduğunu aktaran üreticiler, "2 liraya satamadığımız domatesi, vatandaş marketlerden neredeyse 10 liraya alıp yiyor. Neden bunun 1-2 lirası daha üreticiye yansımıyor. Bir üreticinin ürettiği malzemeyle, pazar ve market arasında 5 misli fiyat farkı var. Gıda kar oranı yüzde 75 olmalıyken yüzde 300'lere çıkarıyorlar" dedi.

DİĞER