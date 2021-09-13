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Haberler Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi 12 araştırma görevlisi alacak!

İstanbul Gelişim Üniversitesi 12 araştırma görevlisi alacak!

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, İstanbul Gelişim Üniversitesi 12 araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi 12 araştırma görevlisi alacak!

13.09.2021, 10:36

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, araştırma görevlisi için başvuruları 13.09.2021 ile 27.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Başvuru Dilekçesi, İlgili Dekanlık veya Müdürlüğe hitaben yazılmış başvuru dilekçesinde ilan başvuru numarası belirtilerek başvuru yapılmaktadır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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