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Haberler Ekonomi Robotik kodlamadan dokuma tezgahlarına

Robotik kodlamadan dokuma tezgahlarına

Robotik kodlamadan dokuma tezgahlarına

13.9.2021

MANİSA Salihli'de, Türk Patent Enstitüsü'nde tescillediği 'Biz çizdik, biz dokuyoruz' projesini hayata geçiren dokuma eğitmeni Sultan Gençtürk, robotik kodlamayı el dokuması halı tezgahlarıyla bütünleştirdi. Manisa'nın jeosit alanlarını robotik kodlama ile resmettikten sonra halı deseni olarak dokuyan öğrenciler, unutulmaya yüz tutan el sanatının da yaşamasına katkı sağlıyor. Salihli'de 1 çocuk annesi eğitmen Gençtürk'ün çocuklara özel tasarladığı dijital yöntemle geleneksel dokumacılığı bütünleştiren 'Biz çizdik, biz dokuyoruz' projesi büyük ilgi görüyor.

■ EMRE SAÇLI
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