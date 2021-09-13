Sanayi üretimi temmuzda arttı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Temmuz ayında yıllık %8,7 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %8,7 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2, imalat sanayi sektörü endeksi %7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %11,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,2 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,0 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 arttı.