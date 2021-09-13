Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, öğretim görevlisi alımı ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün için geçerli olacaktır.

Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, "İşlemler-Başvuru Sürecindekiler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.