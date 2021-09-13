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Haberler Ekonomi Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi, 16 öğretim üyesi alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

13.09.2021, 10:38

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, öğretim görevlisi alımı ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün için geçerli olacaktır.

Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, "İşlemler-Başvuru Sürecindekiler" menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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