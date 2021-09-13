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Haberler Ekonomi Türkiye’nin 8 aylık çelik ihracatı % 69 yükseldi

Türkiye’nin 8 aylık çelik ihracatı % 69 yükseldi

Türkiye’nin 8 aylık çelik ihracatı % 69 yükseldi

13.9.2021

TÜRKİYE'NİN 8 aylık çelik ihracatı, geçen yılın 12 aylık dönemindeki dış satışı geçerek 13 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 2020'de 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza attı. Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti.
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