Türkiye’nin 8 aylık çelik ihracatı % 69 yükseldi

TÜRKİYE'NİN 8 aylık çelik ihracatı, geçen yılın 12 aylık dönemindeki dış satışı geçerek 13 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 2020'de 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza attı. Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti.

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