Vatandaş balık fiyatlarının düşmesi için gün sayıyor

Balık sezonu başladıktan sonra çeşit çeşit türler tezgahlardaki yerini alırken, yurt genelinde vatandaşlar balık fiyatlarının düşmesini bekliyor. Balıkçı esnafı ise balığın bollaşmasıyla fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğine dikkat çekiyor. Av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle tezgahlarda İstavrit kilosu 25-30 lira, Hamsi 30 lira, Sardalya 35 lira, Mezgit 60 lira, çipura ve levrek ise 60 liradan yer almaya başladı. Vatandaşlar balık fiyatlarının, şu haliyle beklediklerinden fazla olduğunu düşünürken, balıkçılar ise önümüzdeki haftadan itibaren bollaşacak balık fiyatlarının biraz daha ucuzlayacağını söyledi.

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