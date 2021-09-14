Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan bir ilan araç alacak vatandaşların dikkatini çekti. İlanda, 2014 Model Fiat Doblo 1.3 Multijet 90 Safeline aracın icradan satılık olduğu açıklandı.
Aracın satış günleri ise;
1.İhale Tarihi : 19/10/2021 günü, saat 10:00 - 10:05 arası
2.İhale Tarihi : 04/11/2021 günü, saat 10:00 - 10:05 arası olarak belirtildi.
İhale adresi ise, Gaziantep Adliyesi Personel Giriş Tarafı, Avukatlar Otoparkı Kulubesinin Önü, Şehitkamil/GAZİANTEP olarak açıklandı.
2013 model Opel Corsa 1.3 CDTI Essentia icradan satılıktır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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