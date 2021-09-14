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Haberler Ekonomi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

14.09.2021, 09:21

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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