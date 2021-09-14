BORSA İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararlarıyla Pay Piyasası'nda işlem gören pay senetlerinin pazar kriterlerinin değiştiği bildirildi. Buna göre, Yıldız Pazarda piyasa değeri 500 milyon liradan 1 milyar liraya, dolaşımdaki payların piyasa değeri 150 milyon liraya yükseltildi. Ana Pazarda piyasa değeri 60 milyon liradan 150 milyon liraya, dolaşımdaki payların piyasa değeri 60 milyon liraya çıkartıldı.
Borsa Istanbul’da pazar kriterlerinde değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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