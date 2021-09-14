Fahiş fiyat artışına izin verilmeyecek

Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlarla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz. Çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Esnafa sesleniyorum; yaptığınız işi hakkıyla yapın, vatandaşımıza zulmetmeyin" sözlerinin ardından İzmir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, dün sabah toptancı halinde yaptıkları denetimlerde "Bu kadar da olmaz" dedirten fiyat farklılıkları ile karşılaştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ekiplerin haldeki denetimde özellikle sebze fiyatlarında dudak uçuklatan fiyatlarla karşılaştıklarını söyledi. Köşger, "Bazı temel ihtiyaç malzemelerinde üç kat dört katlık fiyat artışları dudak uçuklatan cinsten. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Fahiş fiyat uygulayanı asla affetmez" dedi.

VATANDAŞLAR BAŞVURDU

Son zamanlarda Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları üzerine serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla İzmir'de market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Ticaret il Müdürlüğü personelince denetimler yapıldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla İzmir ile birlikte İstanbul, Bursa, Ankara, Aydın, Antalya, Adana, Mersin ve Samsun'daki toptancı halleri denetlendi.

KÖTÜ NİYETLİ UYGULAMALAR

DENETİMLERDE uygulanacak cezaların belli olduğunu belirten Vali Köşger, "Fahiş fiyat tespitinde ürün başına 10 bin 911 lira ila 109 bin 911 lira, etiket mevzuatına aykırı işlem tesisinde de 452 lira cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlarımız etiket uygunsuzluklarında, Ticaret Bakanlığı il müdürlüğüne, Bakanlığın Alo 175 hattına başvursunlar. Kimse fahiş fiyat artışı yapamaz. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında spekülasyonlara ve kötü niyetli uygulamalara müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL