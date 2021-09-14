KARADENİZ gazını 2023'de şebekeye vermeyi hedefleyen Türkiye, yatırım programında buna yönelik altyapı projelerine öncelik verecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan 2022- 2024 Dönemi Yatırım Programları Hazırlıkları konulu genelge çerçevesince Karadeniz gazı için yatırım seferberliği başlatılıyor. Yatırım programında enerji yatırımlarında keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik verilmesi istendi. Öncelikli projeler arasında Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya ulaşım ve dağıtımında ilk halka olacak Filyos gaz işletme tesisi de yer alacak. Karadeniz'de keşfedilen farklı kuyulardaki 540 milyar metreküplük gaz tek bir noktada birleşerek karaya çıkarılacak.

■ BARIŞ ŞİMŞEK