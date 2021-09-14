Otomotivde üretim ve ihracat yüzde 14 arttı

OTOMOTİV üretimi Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 814 bin 520 adet olurken, otomotiv ihracatı da adet bazında yüzde 14 artarak 595 bin 425 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre yılın sekiz ayında otomobil üretimi de yüzde 6 artarak 511 bin 766 adet olarak gerçekleşti.

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