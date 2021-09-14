Şirketler kiralık ev yapımına başlıyor

ÖZELLİKLE üniversitelerin bulunduğu illerde kiralarda yaşanan büyük artışların önüne geçilmesi için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar kiraları düşürecek, vatandaşların rahatlamasını sağlayacak Avrupa modeli üzerinde bir çalışma başlattı. Kısa sürede alternatifli bir öneri paketi hazırlanıp Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve son kararın burada verilip hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu konuda mevzuat oluşturularak, kiralamak amacıyla bina ve sitelerin yapılması için kira ve emlak vergisi gibi kalemlerde indirime gidilecek.

■ ZÜBEYDE YALÇIN - ANKARA