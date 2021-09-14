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Haberler Ekonomi Yenilikçi şirketlerde herkes hissedar olacak

Yenilikçi şirketlerde herkes hissedar olacak

Yenilikçi şirketlerde herkes hissedar olacak

14.9.2021

YENİLİKÇİ şirketlere, proje hayali olan girişimcilere maddi destek olmak isteyenleri buluşturan kitle fonlamasında yeni bir dönem başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu, teknoloji odaklı, yenilikçi işletmelerin, girişimcilerin finansmana erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına ilişkin idari düzenlemeyi 30 Eylül'de yaşama geçiriyor. Düzenlemeyle girişimci projelerinin geniş yatırımcı kitlesince finanse edilmesinin önü açılacak.

■ HAZAL ATEŞ

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