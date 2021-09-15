Çam fıstığının fiyatı çeyrek altını solladı

ORMAN yangınları çam fıstığını da vurdu. Binlerce çam ağacı küle dönünce, çam fıstığı üretimi düştü. Muğla'da 1 kilo çam fıstığının fiyatı 790 liradan işlem gören çeyrek altını geçerek, 800 lira oldu. Ege ve Akdeniz'de günlerce devam eden orman yangınlarında binlerce bitki ve hayvan yok olurken, ormanlık alanlarda elde edilen ürünler de etkilendi. Çam ağaçlarından alınan ve pilav, dolma, helva gibi yemeklerde tercih edilen çam fıstığının fiyatı da çeyrek altını sollayarak 800 lira oldu.

■ FERDİ YAVUZ