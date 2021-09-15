Denizli’de 27 milyonluk yatırıma imza

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denizli İl Koordinatörlüğü 10. Çağrı Dönemi kapsamında Ağustos'ta başlayan sözleşme imzalama işlemlerinde bugüne dek 26 milyon 890 bin liralık yatırımı sözleşmeye bağladı. Tarım-Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlığındaki 11 projenin tamamlanmasıyla Denizli'ye 10 milyon 605 bin liralık hibe sağlanacak.

■ SEBAHATTİN ALP