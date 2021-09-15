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Haberler Ekonomi Erciyes Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 20 öğretim üyesi alacaklarını açıkladı

Erciyes Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak

15.09.2021, 10:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Erciyes Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alımı yapacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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