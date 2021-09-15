Konut sahiplerine ‘arsa payı’ uyarısı

TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişikliklere genelgeyle açıklık getirdi. Arsa payı hakkında bilgi verilen genelgede, "Arsa paylarının bağımsız bölümün değeri oranında verilip verilmediğinin denetimi tapu müdürlüğünün görevi değildir. Bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan oluşan çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. Paydaşın ana taşınmazdaki payı ile o paydaşa düşecek bağımsız bölümlerin toplam arsa paylarının eşit olması gerekir. Arsa payları bağımsız bölümlere bağlanmak zorundadır. Arsa payı bağımsız bölüme bağlı olarak devredilebilir" denildi.

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