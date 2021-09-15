Sezonun ilk pamuğu 10 liradan alıcı buldu

AYDIN Nazilli'de yetiştirilen 3 bin 450 kilo pamuk, kilosu 10 liradan alıcı buldu. Yazırlı'da pamuğun 2021-2022 sezonu ilk alım töreni gerçekleştirildi. Ahmet Çelik'in yetiştirdiği May 455 türü 3 bin 450 kilo pamuk, kilosu 10 TL'den Oktay Göktepe tarafından alındı. Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü susuzluk nedeniyle geçen yıla göre verimde yüzde 20 düşüklük olacağını dile getirerek, "Üreticimiz kaliteden memnun ama susuzluktan mağdur" dedi.

■ ÜMİT ÖZMEN