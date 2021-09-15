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Haberler Ekonomi SOCAR, ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’nü aldı

SOCAR, ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’nü aldı

Mikayil Yusifov, ödülünü Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un elinden aldı.

SOCAR, ‘Türk Konseyi Yatırım Ödülü’nü aldı

15.9.2021

TÜRK dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik amacıyla uluslararası faaliyetlerini sürdüren Türk Konseyi'nin Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Toplantı sonrası düzenlenen Türk İş Ödülleri Töreni'nde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın Türkiye iştiraki olan SOCAR Türkiye, 'Türk Konseyi Yatırım Ödülü'nü aldı. Konsey üyesi ülkelerde yatırımların artırılmasında önemli rol oynayan şirketlerin değerlendirildiği ödüllerde SOCAR Türkiye, büyük ölçekli yatırımlarıyla ödüle layık görüldü. Üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkiye'nin ekonomi/ticaretten sorumlu bakanlarının katıldığı toplantıda SOCAR Türkiye adına ödülü, İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un elinden aldı.

■ ŞENOL KANTÜRK

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