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Haberler Ekonomi Su ürünleri ihracatı yine rekor kıracak

Su ürünleri ihracatı yine rekor kıracak

15.9.2021

TÜRKİYE'NİN, yılın 8 ayında gerçekleştirdiği su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 milyar 82 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri'nden derlediği verilere göre, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı, 2020 Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 526 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın aynı döneminde ise talebin artmasıyla sektörün ihracatı, yüzde 37 yükselerek 2 milyar 82 milyon dolara çıktı. Sektör en fazla ihracatı 334 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdi.
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