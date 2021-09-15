Tarımda aşırı su tüketimine son

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sulama sistemlerinin modernizasyonuna ağırlık vererek, suya göre tarım yapılacağını belirtti. Yeraltı sularının yetersiz seviyede olduğu havzaları belirleyen bakanlık, buralarda su tüketimi yüksek mısır gibi ürünler yerine, suya ihtiyacı daha az olan bitkilerin yetiştirilmesini sağlayacak.

SUYA GÖRE TARIM DÖNEMİ

Pakdemirli, "Kuraklık koşullarını düşünerek su tasarrufu sağlayan bir sistem için çalışıyoruz. Daha az su tüketen bitkilerin üretimini artırmaya yönelik destekleme modelleri oluşturuluyor. Çok su tüketen ürünlerin ekiminden kaçınmak ve yörenin iklimsel koşullarına uygun, daha az suya ihtiyaç duyan ürünler teşvik edilecek" dedi. Bakanlık, daha önce su kısıdı olan havzalarda damla sulama yapmayan mısır üreticilerine fark ödemesi desteği verilmeyeceğini, bu havzalarda az su tüketen mercimek veya nohut yetiştiren çiftçilere ilave yüzde 50 fark ödemesi desteği, yem bezelyesi, fiğ, burçak ve mürdümük eken çiftçilere ise ilave yüzde 50 yem bitkileri üretim desteği ödeneceğini açıklamıştı.