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Haberler Ekonomi 25 ilde 235 arsa satışa çıkarılıyor

25 ilde 235 arsa satışa çıkarılıyor

16.9.2021

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Ankara, İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu 25 ilde atıl durumdaki arsaları yarın açık artırmayla satışa sunacak. Bu kapsamda Ankara Bala, Gölbaşı ve Sincan'da 33, İstanbul Şile'de 4, İzmir Aliağa, Bayındır, Bornova, Çeşme, Dikili, Menderes, Seferihisar ve Gaziemir'de 47, Muğla Bodrum'da 2, Antalya'nın Aksu ve Konyaaltı ilçelerinde 7, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde 31, Balıkesir Edremit'te 7, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde 13, Mersin'in Erdemli ve Yenişehir ilçelerinde 28, Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde 24 ve Adana'nın Sarıçam, Kozan ve Çukurova ilçelerinde 7 arsa açık artırmaya çıkarılacak.
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