Afyonkarahisar’da icradan satılık dükkan

Mahkeme Afyonkarahisar'da bulunan 128 metrekare büyüklüğündeki dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın duvarlarının normal sıvalı ve boyalı olduğu, ön cephesinin alüminyum doğrama camekanlı olduğu ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 02.11.2021 11:15 belirlendi.