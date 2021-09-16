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Haberler Ekonomi Ağustos'ta bütçe geliri 146 milyar 539 milyon

Ağustos'ta bütçe geliri 146 milyar 539 milyon

Ağustos’ta bütçe geliri 146 milyar 539 milyon

16.9.2021

TÜRKİYE'NİN bütçe gelirleri Ağustos'ta 146 milyar 539 milyon lira, giderleri 105 milyar 703 milyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Ağustos'ta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 artarak 146 milyar 539 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 31.6 artışla 105 milyar 703 milyon liraya ulaştı. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34.1 artarak 872 milyar 635 milyona, bütçe giderleri yüzde 19.5 artarak 910 milyar 142 milyona çıktı.
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