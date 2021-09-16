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Haberler Ekonomi Aydın fıstığı üretimde Antep fıstığına rakip!

Aydın fıstığı üretimde Antep fıstığına rakip!

Aydın fıstığı üretimde Antep fıstığına rakip!

16.9.2021

AYDIN Hacıköseler'de menengiç ağaçlarının aşılamasıyla elde edilen Aydın fıstığı yıllık 150 ton üretimle Antep fıstığına rakip oldu. Yenipazar ilçesine bağlı Hacıköseler mahallesinde önemli bir yatırım hayata geçiyor. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan Aydın Fıstığı İşleme Tesisi inşaatında çalışmalar sürüyor. AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, KOSGEB Müdürü Sadullah Dülger, Hacıköseler Mahalle Muhtarı Alaattin Sarıoğlu, Karacaören Muhtarı Mustafa Kıroğlan, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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