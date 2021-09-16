Dijital parada ilk adım

Merkez Bankası, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile 'Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu' oluşturdu. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında MB nezdinde prototip 'Dijital Türk Lirası Ağı' tesis edilecek. Merkez Bankası'nın açıklamasında dijital paranın 'mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte' olacağı belirtildi. Açıklamada yapılacak çalışmalar sıralanırken, Dijital TL'nin tedavüle alınması konusunda nihai karar verilmediğinin altı çizildi ve çalışmanın bir 'AR-GE Projesi' olduğuna dikkat çizildi.

BU BİR AR-GE PROJESİ

Açıklamada işbirliğinin niteliğine ilişkin olarak "Merkez Bankası, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanmasıyla başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımıyla bir sonraki aşamaya taşınmaktadır" denildi.

BİRİNCİ FAZ AŞAMALARI

Kurumlar arasında mutabakat zaptı imzalandığı, dijital TL için yürütülecek AR-GE projesinde, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçlerinin platform içindeki kuruluşlarla yapılacağı kaydedilirken, birinci faz pilot uygulama aşamaları şöyle sıralandı: MB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis edilecek. Teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri yapılacak. Sonuçlar göre daha geniş katılımlı pilot testler gerçekleşecek. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleriyle entegrasyon başlıkları altında Dijital TL Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirecek testler yapılacak.

İKTİSADİ VE MALİ İHTİYAÇ

Açıklamada, "Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmekte. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır" denildi.