Elmacı Dede’nin 30 ton elması dalda kaldı

DENİZLİ'NİN elma deposu Çivril'de elmalar dalında kaldı. Kilosu 1.5-2 liraya alıcı bulamayan elmalar, marketlerde 8-10 liradan satışa sunulurken, meyve suyu fabrikası ise kilosu 75 kuruştan ürünleri alıyor. Binbir emekle üretilen elmalar, alıcı bulamayınca dalında çürümeye terk edildi. Bu konuda sıkıntı yaşayanlardan biri de Türkiye'nin tanıdığı 'Elmacı Dede'. Elmalarını yurdun dört bir köşesindeki Mehmetçiğe ikram etmek için kilometrelerce yol giden 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz'ın 2.5 dönüm bahçesindeki 200 ağacında kırmızı bodur cinsi elmalar dalında kaldı. 2 bahçesinden birindeki elmaları askerlere götüren, diğer bahçesindeki elmaları satarak geçimini sağlayan Yılmaz, tüccarlar gereken ilgiyi göstermediği için 30 ton elmasının dalında kalmasına isyan etti.

■ SEBAHATTİN ALP