Mahkeme Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 105 metrekare, 2+1 daire için satış kararı verdi. Binanın merkezi doğalgazlı kalorifer sistemi ile ısıtıldığı ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 19.10.2021 10:00 belirlendi.
Kayseri'de icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.