Kayseri’de icradan satılık daire

Mahkeme Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 105 metrekare, 2+1 daire için satış kararı verdi. Binanın merkezi doğalgazlı kalorifer sistemi ile ısıtıldığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 19.10.2021 10:00 belirlendi.