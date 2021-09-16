Haberler Ekonomi Sakarya'da icradan satılık tarla

Sakarya'da icradan satılık tarla

Sakarya'da bulunan 13750 metrekare tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

16.09.2021, 09:15